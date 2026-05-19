韓国がFIFAとの「カモ取引」に応じてしまった。中国などのケースとは雲泥の差だ。【写真】日韓サッカーの差は今後開く一方か北中米W杯の開幕を3週間後に控えるなか、FIFAとアジア各国の放映権争いが激化している。問題は「金」だ。FIFAが天文学的な放映権料を要求したことで、アジア諸国が一斉に反発に転じた。最大の理由は時差だ。今回はアメリカ・カナダ・メキシコで開催されるため、アジアの視聴者にとっては、ほとんどの試合を