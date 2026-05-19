【モデルプレス＝2026/05/19】女優の畑芽育が18日、自身がパーソナリティーを務めるニッポン放送のラジオ番組「TMEIC presents 畑芽育とFUN Time」（毎週月曜18時50分〜）に出演。プロフィール帳を渡した共演者を明かした。【写真】畑芽育がプロフ帳渡した32歳STARTOタレント◆畑芽育、プロフィール帳渡した共演者畑は、共演者と仲良くなるためにプロフィール帳を購入したことを切り出し「ドラマに出演する俳優だったりスタッフさ