ローソンは19日から、東京や神奈川などの「ナチュラルローソン」の一部店舗(110店舗)にて、店内で焼成した惣菜や軽食、おやつなど8品を順次発売する。店内で調理したメニューの人気が高まる中、店内調理メニューを強化し、ターゲットとする20〜40代に向けて商品を提案する。今後も商品の拡充を予定しており、インストアベーカリーと惣菜類で売上高は前年比で約4割増を目指す。「ナチュラルローソン」では店内のオーブンで焼き上げ