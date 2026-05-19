【モデルプレス＝2026/05/19】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里（さかきばら・じゅり）が5月17日に自身のInstagramを更新。へそピアスが輝くコーディネートを公開し、話題になっている。【写真】「今日好き」出身19歳美女「ウエスト綺麗」へそピ目立つミニ丈トップスコーデ◆榊原樹里、へそ出しコーデ披露榊原はすべて同じアパレルブランドで統一したという