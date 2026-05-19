小説『俺の恋バナを聞いてくれ』の作者、新川帆立さんにインタビュー。主人公たちのキャラには、その時どきのマイブームが反映されています「小さい頃から、モンゴメリの『赤毛のアン』やバーネットの『秘密の花園』、オースティンの『高慢と偏見』など、恋愛と成長を描いたボーイ・ミーツ・ガールの物語が大好きでした。そんな読書経験から、自分でも書いてみたいという気持ちはデビュー前からありました」『俺の恋バナを聞いてく