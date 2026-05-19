台湾の立法院（国会）で頼清徳総統の弾劾案に対する投票をする立法委員（議員）ら＝19日、台北市（共同）【台北共同】台湾の立法院（国会）で19日、野党が提出した頼清徳総統の弾劾案が否決された。可決に必要な3分の2の賛成に届かなかった。頼氏は20日で就任から2年。財政や対中政策を巡り野党の強い抵抗に直面してきた。11月には統一地方選があり、激しい対立は続きそうだ。立法院では対中融和路線の国民党など野党勢が議席