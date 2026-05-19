◇NBA西プレーオフ決勝・第1戦スパーズ122ー115サンダー（2026年5月18日ペイコム・センター）NBAは、18日（日本時間19日）に西プレーオフ（PO）決勝が開幕。スパーズが再延長戦の死闘を制して先勝した。ビクター・ウェンバンヤマがチーム最多41得点24リバウンドのダブルダブルの大暴れ。サンダーは今PO初黒星を喫した。西2位でプレーオフに臨んだスパーズ。西PO1回戦ではブレイザーズに4勝1敗、西PO準決勝ではウルブズに