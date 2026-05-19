10代の頃から変わらない強い眼差しが魅力の俳優の田中麗奈さん。近年は映画『福田村事件』やドラマ『神の子はつぶやく』のような社会派の作品に出演してきた。現在放送中のドラマ10『コンビニ兄弟テンダネス門司港こがね村店』（ＮＨＫ総合、毎週火曜午後10時〜）では、オタクスイッチが入るとハイテンションで九州弁をまくしたてるコンビニ店員・中尾光莉役を好演する。久しぶりのコメディドラマに「現場が楽しい」と話す田中さ