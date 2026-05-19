東京・練馬区のアパートに侵入し、日本刀2本を奪った疑いで男2人が逮捕された。2人は目出し帽をかぶり暴行を加えて逃走したとされ、被害者と面識があった可能性もある。警視庁が動機や経緯について詳しく調べている。アパートに侵入し日本刀2本奪ったか知人が住むアパートに侵入し、10万円相当の日本刀2本を奪った疑いで男2人が逮捕された。小林豊容疑者ら男2人は5月16日、東京・練馬区のアパートの部屋に侵入し、住人の男性の頭を