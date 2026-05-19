俳優の金子貴俊（48）の姉で、パーツモデルや美容研究家として活動している金子エミ（55）が、18日Instagramを更新。長男でダウン症スイマーの村井海人が「東京都障害者スポーツ大会」で輝かしい成績を残したことを明かした。【映像】金子エミとダウン症スイマーの長男の2ショット（複数カット）海人は11歳から水泳を始め、2023年に日本で初めてダウン症パラスポーツ日本パラリンピック委員会の国際ライセンスを取得。翌年には