新潟県上越市のホームセンターで昨夜、ペット用に販売されていたヘビがいなくなり、けさから警察などが周辺を捜索しています。いなくなったのは、茶褐色でまだら模様の「マラヤンブラッドパイソン」1匹で、全長100センチから130センチ、太さおよそ15センチ。毒はありませんが、かみつかれるおそれがあるということです。これまでに目撃情報はなく店の外に出たのかは分かっていません。