サッカー日本代表の中村敬斗さんは5月20日、自身のInstagramを更新。帰国したことを報告し、イケメンショットを披露しました。【写真】中村敬斗のイケメンショット「少しはゆっくり休んでね」中村選手は「帰国しました」とつづり、1枚の写真を投稿。アンバサダーを務めるコールドプレスジュースブランドの「Vicca（ヴィッカ）」のジュースを飲む姿を披露しています。広い車内のシートに座り、ラフなブラックコーディネートに高級腕