All Aboutが実施している「夫婦の給与事情・家計実態に関するアンケート」から、2026年4月25日に回答のあった、埼玉県在住28歳男性の給与事情を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：ぎはし年齢・性別：28歳・男性同居家族構成：本人（正社員）、妻（パート）居住地：埼玉県住居形態：持ち家（戸建て）世帯年収：560万円現預金：200万円リスク資産：0円夫460万円・妻100万円。家賃なし・共同管理で毎月5万〜10万円を貯蓄夫