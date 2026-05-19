米国とイランの双方の交渉チームに近い人物が5月18日に明らかにしたところによると、米国は戦闘終結に向けた最新案について、協議期間中にイラン産原油に対する制裁を免除することに同意しました。このことは、米国が制裁を一時停止することを意味します。（提供/CGTN Japanese）