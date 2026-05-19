俳優の鈴木亮平さんは5月18日、自身のInstagramを更新。テレビ番組『世界遺産』（TBS系）のオフショットを公開しました。【写真】鈴木亮平のオフショットに「ちょっと痩せましたね」の声「シュッとした気がする！」鈴木さんは「今日はTBS『世界遺産』ナレーション中」とつづり、1枚の写真を投稿。スタジオで録音中の一幕が写っています。穏やかな表情に見える鈴木さんですが、一部のファンからは心配の声が。この投稿には「やせた