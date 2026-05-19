「紛失時が不安」「レンタカー問題」…利用者が感じる大きなハードル2025年3月24日にマイナンバーカードと運転免許証を一体化した「マイナ免許証」の運用が開始されてから、1年あまりが経過しました。マイナ免許証はマイナンバーカードのICチップに免許証番号や免許証の有効期間、免許の種類・条件などの免許情報が記録されたもので、マイナ免許証を保有するか否かは自由に選択できます。【画像】意外と知らない？ 「免許証の