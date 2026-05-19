Image: NITORI もう少ししたらうっとうしい梅雨がやってきます。梅雨が開ければうんざりするほど暑い夏。とはいえ電気代も高騰している昨今、エアコンだけでなく扇風機をうまく併用して節電するのがポピュラーです。この夏オススメしたいのが、ニトリの「DCタイプ 折りたためるコードレス扇風機」。あまりの出来のよさで、昨年度は販売台数が前年比で5倍以上の大ヒット。今年はさらにバージ