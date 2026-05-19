マンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督は、今季限りでクラブを去るかもしれない。英公共放送『BBC』が伝えている。2016年にバイエルンの監督を退任するとともに、シティに招聘された55歳のスペイン人指揮官は、これまでプレミアリーグ６回、チャンピオンズリーグ１回、FAカップ３回、カラバオカップ５回を含む、合計20個のタイトルをチームにもたらしてきた。残り２節となった今季のプレミアリーグでは、