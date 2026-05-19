千葉ロッテマリーンズは、6月21日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦(千葉・ZOZOマリンスタジアム／午後5時試合開始)に開催される「ALL FOR CHIBA」にてミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美選手(所属：TOKIOインカラミ)が始球式を行うことを発表した。【写真】かわいい！氷上で首をかしげるポーズを見せる中井亜美中井選手は、中学入学と同時に千葉県に拠点を移し、現在も同県でトレーニ