イーロン・マスク氏（左）（ゲッティ＝共同）、サム・アルトマン氏【ニューヨーク共同】米実業家イーロン・マスク氏が、対話型人工知能（AI）「チャットGPT」を開発した米オープンAIの営利化を批判し、サム・アルトマン最高経営責任者（CEO）らを提訴した訴訟で、米カリフォルニア州の連邦地裁は18日、マスク氏の訴えを棄却した。米紙ニューヨーク・タイムズなどが報じた。オープンAIは新規株式公開（IPO）へ前進する。マスク氏