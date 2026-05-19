◇ナ・リーグドジャース−パドレス（2026年5月18日サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が18日（日本時間19日）、敵地でのパドレス戦に「1番・DH」で先発出場。8回の第4打席も右前打を放って、3試合連続マルチ安打をマークした。0−1の8回、2死からキム・ヘソンが四球で出塁すると、次打者の大谷は相手2番手・アダムの2球目、低めチェンジアップを捉えて右前に運び一、三塁と好機を拡大した。3試合連続のマルチ