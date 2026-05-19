27年3月28日付での退団を発表した宝塚歌劇団の月組トップ鳳月杏（ほうづき・あん）が19日、大阪市内で退団会見に臨んだ。鳳月は純白のスーツ、パンツ姿で会見場に登場。「この立場に就任させていただいたときから、退団の時期は考えておりましたし、公演していく中でも、劇団の方々と相談して時期を相談して決めていた。大劇場4作と決めたのは、お披露目公演のゴールデン・リバティーが終わった後、4作と決めました」と退団に至る