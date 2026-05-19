ボストン・ダイナミクスは電動人型ロボット「Atlas」が小型の冷蔵庫を運ぶムービーを公開しました。Atlasのエンジニアによると、実際の環境における性能と信頼性を実現するにはハードウェアと動作の両面で飛躍的な進歩が求められ、今回公開されたムービーはその進歩を示すための重要な実験であるそうです。Training a Humanoid Robot for Hard Work | Boston Dynamicshttps://bostondynamics.com/blog/training-a-humanoid-robot-f