◆米大リーグパドレス―ドジャース（１８日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、敵地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、１点を追う８回２死一塁の場面でしぶとく右前に運び、３戦連続のマルチ安打とした。直近５戦で４度目。一、三塁とチャンスを広げたが、チームは無得点に終わった。先発した山本由伸投手は７回１被弾１失点の好投を見せ