文部科学省などは１９日、部活動の遠征移動中に生徒が死傷する重大事故が発生したことを受け、全国の教育委員会や学校法人などに対し、安全確保の徹底を求める通知を出した。学校側に対しては、事業者へ貸切バスやタクシーの運送を依頼する場合、正規の許可を受けた事業者と適切に契約し、乗車前には、ナンバープレートの色（緑ナンバー）などを確認するよう明記。自治体などが主体となる公共ライドシェアを利用する際は登録を