舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」でハリー・ポッター役をつとめる俳優の平岡祐太（４１）が、２歳になった息子も初参加したキャンプの様子を公開した。平岡は１９日までに自身のインスタグラムを更新。「あぽキャン新たに息子も加わりました」と記し、愛犬を抱いたショットや、キャンプ場を歩く長男の後ろ姿の写真などをアップ。「好奇心の塊たちが常に動き回る。キャンプは忙しい。楽しくて仕方がないんだろうな。すべ