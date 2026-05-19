３５０冊以上の本を執筆している医学博士の石原結實（ゆうみ）氏が、このほど文化放送「生島ヒロシの日曜９時ですよ〜」（日曜午前９時）にゲスト出演した。新著「超少食健康法」（新星出版社）を出版しており「１日１食なら何を食べても病気にならない」とファスティング（断食）の重要性を提唱。この日は、合わせて１５２歳（石原氏７７歳、生島７５歳）の２人で健康談議を行った。石原氏は、水原弘さんの代表曲「君こそわ