【モデルプレス＝2026/05/19】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが5月17日、自身のInstagramを更新。同日行われたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING／SUMMER」の衣装姿を公開した。【写真】「今日好き」20歳美女「スタイル抜群」ミニスカから圧巻美脚◆村谷はるな、札幌コレクション衣装姿披露村谷は「tha