通貨オプションリスクリバーサル ドル円1.25-1.62円コールオーバー ユーロ円1.03-1.53円コールオーバー ポンド円1.37-1.89円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格