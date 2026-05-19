不動産取引を装った詐欺事件の初公判で被告の男2人は、起訴内容を認めました。 【写真を見る】不動産会社社長にウソの取引持ちかけ…計7億5000万円余りだまし取った詐欺の罪 男2人は初公判で起訴内容認める 起訴状などによりますと、東京の不動産会社「navyトラスト」の社長 坂井邦昭被告（81）と、取締役 山田浩幸被告（54）は4年前、名古屋市中村区の不動産会社の社長にうその不動産取引を持ちかけ、あわせて7億5000万円余りを