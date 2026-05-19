【新華社南昌5月19日】中国江西省鷹潭市にある陽際峰国家級自然保護区の研究・観測チームは、このほど実施した実地調査で、国家1級保護野生植物で絶滅危惧種のキエビネの個体数が増加しているのを確認した。2022年に発見された時の30株余りから約70株に増えたという。キエビネはラン科エビネ属の地生植物で、野生個体は極めて少なく、国際自然保護連合（IUCN）レッドリストで絶滅危惧CR（深刻な危機）に分類されている。花は大