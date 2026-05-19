【新華社南昌5月19日】中国江西省撫州市広昌県甘竹鎮の栽培基地で、キクラゲの収穫が最盛期を迎えている。従業員らは収穫や天日干しに追われ、産地は活気に包まれている。地元では、この特色ある産業を軸に農家の所得向上が進んでおり、農村振興に大きな原動力をもたらしている。（丁健、王方成）