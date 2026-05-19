【新華社ウルムチ5月19日】中国新疆ウイグル自治区克拉瑪依（カラマイ）市郊外に広がるゴビ砂漠でこのほど、巣穴付近の土手に幼いアカギツネが現れ、じゃれ合っていた。市内では近年、湿地の修復や砂漠の植生回復など生態系保全の取り組みが進められ、都市周辺の自然環境が着実に改善。野生動物の数も年々増加している。（記者/顧莘）