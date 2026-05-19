韓国の7人組グループ・BTSのJung Kook（ジョングク／28）が18日、グローバルブランドアンバサダーを務める米ファッションブランド、カルバン・クラインの公式インスタグラムに登場。“映画ポスターのような”ビジュアルが公開され、その圧倒的な存在感に世界中で大きな反響を呼んでいる。【写真】「もうかっこ良すぎる」バイクまたがり“映画級”ビジュアルを披露したBTS・ジョングク投稿では、5月20日に発売される同ブランド