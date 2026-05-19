タレントでボディビルダーの、横川尚隆さんが、１８日、自身のインスタグラムやＸを更新。脅威の肉体美を披露しました。 【写真を見る】【 横川尚隆 】脅威の肉体美にファン反響「彼女がポンデリングかと思ったって言っててワロタ」「筋肉着てる見たい」「筋肉界の至宝」大会への出場も告知横川尚隆さんは「8月2日ZeniX JAPANPROに出場します！！」と、大会への出場を報告すると共に、鍛え上げられた肉体の写真をアッ