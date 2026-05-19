タレントの藤本美貴（４１）とお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（５０）夫妻が１９日、都内で行われた電機メーカー「カシオ新製品発表会」に出席した。庄司は「ミキティー！！」と叫びながら、夫婦そろって登場。藤本は笑いながら、同社のヒアリングアシストイヤホンの「ｅａｒＵ（イアユー）」を装着。ガヤガヤと音がする環境下で２人の話し声がクリアに聞こえる体験をした。庄司は「まわりのガヤガヤも聞こえながらも、美貴