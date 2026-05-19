◇京滋大学野球春季リーグ最終節1回戦佛教大 1―3 花園大（2026年5月19日わかさスタジアム京都）京滋大学野球春季リーグは19日、最終節1回戦が行われ、佛教大は花園大に1―3で敗れた。勝ち点を挙げた方が優勝となる天王山。その初戦を落とし、6季連続優勝へ土俵際に追い込まれた。プロ注目の最速152キロ右腕・野村亮輔（4年）は3失点完投と力投するも、援護に恵まれなかった。1―0の2回2死から打者18人連続で無四球