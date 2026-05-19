今回は、派遣社員の妻をバカにする夫に反撃したエピソードを紹介します。偉そうな夫に頭にきて…「夫に『家計が苦しいから働いてほしい』と言われ、派遣社員になった私。残業も時々あり、結構忙しく、夕食はスーパーの惣菜で済ませることもたまにありました。しかし夫はそれが不満のようで文句ばかり。さらに『お前は派遣でたいして稼いでないんだから、無駄遣いするな』とバカにした口調で言ってきて、頭にきました。そこで私は、