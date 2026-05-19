【Karte.191】 5月19日 公開 Karte.191「私たちは祝う」を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は5月19日、同社のマンガサイト「チャンピオンクロス」にて、桜井のりお氏のマンガ「僕の心のヤバイやつ」のKarte.191「私たちは祝う」を無料公開した。 Karte.191では、京太郎の合格祝いをするために一同がレストランに集まる。そんな中、山田は京太郎をこっそり連れ出して……。 「僕の心の