【おまけ14】 5月19日 公開 「おまけ14」を読む 【拡大画像へ】 小学館は5月19日、原作・大井昌和氏、作画・いのまる氏によるマンガ「裏ダンジョンおくさん」の「おまけ14」をサンデーうぇぶりにて公開した。 「おまけ14」は、第25話で登場した「大怪盗 ユニオン・ダガー」の設定について、ユイたちが話し合う、楽屋オチのような内容の1ページマンガ。作者によるセル