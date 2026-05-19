レバンガ北海道は5月19日、トーステン・ロイブルヘッドコーチと2026－27シーズンの契約継続が決定したことを発表した。 1日に54歳の誕生日を迎えたロイブルHCは、ドイツのチームやトヨタ自動車アルバルク（現アルバルク東京）で指揮を執り、2011－12シーズンに北海道の初代HCに就任。その後は日本バスケットボール協会スポーツディレクター、世代別男子日本