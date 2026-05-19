5月19日、横浜ビー・コルセアーズは、ファイティングイーグルス名古屋から並里成が移籍加入することを発表した。2026－27シーズンの背番号は「33」に決定している。 沖縄県出身で36歳の並里は、172センチ72キロのポイントガード。福岡第一高校から第1期スラムダンク奨学生として渡米し、2009年にリンク栃木ブレックス（現宇都宮ブレックス）でトップリーグキャリアをスタӦ