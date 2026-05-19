ミズノがマイナス圏から持ち直しの動きをみせた。１９日、投資顧問業の米グランサム、マヨ、ヴァンオッテルローアンドカンパニーがミズノの株式について、新たに５％を超えて保有していることが明らかとなり、思惑視した買いが入ったようだ。同日に提出された大量保有報告書によると、保有割合は５．０１％。報告義務発生日は１２日。保有目的は「純投資及び状況に応じて重要提案行為などを行うこともありうる