ユニ・チャームが反発した。同社は１９日、総合スーパーの「イオン」と「イオンスタイル」の４２店舗において、使用済み紙おむつからリサイクルした「マミーポコパンツＲｅｆＦ（リーフ）」を、２１日から順次展開すると発表した。原油由来の素材が使われる紙おむつに関して再生品の販売エリアを拡大する形となる。原料の供給制約による販売減少リスクが後退したと受け止められ、買いが優勢となっ