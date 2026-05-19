開催：2026.5.19 会場：クアーズ・フィールド 結果：[ロッキーズ] 7 - 6 [レンジャーズ] MLBの試合が19日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとレンジャーズが対戦した。 ロッキーズの先発投手はホセ・キンタナ、対するレンジャーズの先発投手はマッケンジー・ゴアで試合は開始した。 1回裏、5番 エセキエル・トーバー 初球を打って