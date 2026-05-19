こ、これは…！▶▶この作品を最初から読むマイペースなねこが物語に登場したら、あっという間にゆるっとした展開に!?WEBアニメ『うごく！ねこむかしばなし』も大好評、童話×ねこの癒やし系ねこまんが。誰もが知る有名な物語にねこを融合させるのは、漫画家・イラストレーターのぱんだにあさんです。古今東西様々な昔話や童話に、かわいらしさ、ふてぶてしさ、愛くるしさすべてを兼ね備えたねこたちが加わることで物語