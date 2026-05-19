【写真】目黒蓮の直筆メッセージ／目黒蓮＆吉本実由の“親子”ショット（全2枚）／目黒蓮『SAKAMOTO DAYS』オフショット 映画『SAKAMOTO DAYS』の公式SNSが、坂本家（目黒蓮・上戸彩・吉本実由）に関する投稿を公開。福田雄一監督も反応し、注目を集めている。 ■目黒蓮の文字にも福田雄一監督が反応 投稿では「#坂本商店からのお知らせ」として、「店内で『シュガーちゃん』を発見 坂本家の愛娘・花ちゃんの力