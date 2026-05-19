卓球の国際大会「WTTコンテンダーラゴス」が19日から24日にかけて、ナイジェリア・ラゴスで行われる。日本からも男女選手がエントリーしており、その活躍に期待が集まっている。中でも注目されるのが、女子シングルスに出場する世界ランキング14位の橋本帆乃香（デンソー）。27歳のカットマンが、第2シードとして大会連覇をかけた戦いに挑む。 ■中国サウスポー蒯曼に勝利 ロンドンで開催