「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物を使用したとして有罪判決を受けたカープの羽月元選手の事件を受け、複数の選手に尿検査が実施されていたことが分かりました。羽月隆太郎元選手は去年12月、当時の自宅で「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用したとして、拘禁刑1年 執行猶予3年の有罪判決を言い渡されました。羽月元選手は裁判で、「周囲に吸っているカープ選手がいた。」と話していま