ことしに入って確認されたはしかの患者数は479人にのぼり、過去10年で最も多かった2019年のほぼ同じペースで増加しています。厚生労働省によりますと、はしかの患者は今月10日までの1週間で、全国で18人確認されました。ことしの累計は479人にのぼり、去年の同じ時期の4.1倍以上となり、過去10年で最も多かった2019年とほぼ同じペースで増加しています。新たに報告された18人の内訳は、東京都が8人と最も多く、次いで神奈川県、埼